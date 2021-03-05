В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек. Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

С чего всё началось В январе в России умерли 37 107 человек с установленным коронавирусом, включая тех, у кого вирус указан в качестве основной причины смерти, следует из данных Росстата. Дождь 09:42