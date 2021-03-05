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РБК
РБК

Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек

В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек. Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.В источнике
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С чего всё началось
В январе в России умерли 37 107 человек с установленным коронавирусом, включая тех, у кого вирус указан в качестве основной причины смерти, следует из данных
 Росстата.
Подробнее о событии

Росстат: больше 37 тыс. человек с коронавирусом умерло в январе

Коммерсантъ10:20

Росстат сообщил, что число умерших в России с коронавирусом составило около 200 тысяч человек

Эхо Москвы09:30

Смертность в России в январе выросла на 33,9% по сравнению с началом 2020 года

ТАСС09:06

Росстат обнародовал неутешительные данные об убыли населения

Вести.Ru09:29

Число умерших c коронавирусом россиян в январе снизилось впервые с августа 2020 года

Forbes09:21

Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза к 2020 году

Интерфакс09:11

Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек

РБК09:30
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