Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек
В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек. Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.В источнике
С чего всё началось
В январе в России умерли 37 107 человек с установленным коронавирусом, включая тех, у кого вирус указан в качестве основной причины смерти, следует из данных
Росстата.
Подробнее о событии