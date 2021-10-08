Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров.
Дизайн смартфона не изменится по сравнению с iPhone SE 2. Инсайдеры сообщают, что весной 2022 года на рынке появится новый бюджетный смартфон — Apple iPhone SE 3. Вопреки ожиданиям пользователей, новинка получит точно такой же дизайн, как текущее поколение бюджетника — сохранится кнопка Home и 4,7-дюймовый экран.
Ранее в октябре польское издание Gazeta Wyborcza написало, что возможная реализация планов Ярослава Качиньского по прокладке канала через Балтийскую косу не станет ударом по Москве, а наоборот, приведет к обогащению российских бизнесменов.