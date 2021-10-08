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Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе

Всего с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тыс. человек против 163,3 тыс. за весь прошлый год.
РБК
В августе в России умерли 49 389 человек с диагностированным COVID-19, следует из данных Росстата.
Forbes
У 1 254 умерших коронавирус стал сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие иных болезней.
Дождь
За два последних летних месяца число смертей среди заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. случаев.
РБК

Подробнее о событии

Росстат: с начала года в РФ умерли более 250 тыс. пациентов с COVID-19
НТВ13:58
Росстат: коронавирус в августе стал основной причиной смерти 38,6 тысячи человек в РФ
ПРАЙМ12:03
Росстат: в августе в России скончались более 40 тысяч человек с коронавирусом
Новая газета12:51
Число умерших с коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек
Дождь12:34
Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе
REGNUM12:16
Число умерших с коронавирусом в России превысило 400 000 человек
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Смертность с COVID в России с начала года превысила 250 тыс. человек
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