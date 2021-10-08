Новый iPhone SE 3 появится на рынке весной 2022 года

Дизайн смартфона не изменится по сравнению с iPhone SE 2. Инсайдеры сообщают, что весной 2022 года на рынке появится новый бюджетный смартфон — Apple iPhone SE 3. Вопреки ожиданиям пользователей, новинка получит точно такой же дизайн, как текущее поколение бюджетника — сохранится кнопка Home и 4,7-дюймовый экран.