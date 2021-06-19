Число вакансий на удаленке в России достигло рекордных значений
На российском рынке труда в июне текущего года количество вакансий на удаленную работу достигло максимума из-за ситуации с Covid-19, сообщает Газета.ru. Так, в сервисе по поиску работы hh.ru с 1 по 18 июня разместили около 48,8 тыс. предложений работы на дистанционке.В источнике
С чего всё началось
В России зафиксировано рекордное количество вакансий на удаленке
Число вакансий на удаленке в июне 2021 года достигло рекордных значений за всю историю российского рынка труда, сообщили "Газете.Ru" в сервисе по поиску работы hh.ru. На это повлияло обострение ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru03:35
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Интерфакс - Россиявчера в 10:52