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Число вакансий на удаленке в России достигло рекордных значений

На российском рынке труда в июне текущего года количество вакансий на удаленную работу достигло максимума из-за ситуации с Covid-19, сообщает Газета.ru. Так, в сервисе по поиску работы hh.ru с 1 по 18 июня разместили около 48,8 тыс. предложений работы на дистанционке.В источнике

С чего всё началось

В России зафиксировано рекордное количество вакансий на удаленке

Число вакансий на удаленке в июне 2021 года достигло рекордных значений за всю историю российского рынка труда, сообщили "Газете.Ru" в сервисе по поиску работы hh.ru. На это повлияло обострение ситуации с коронавирусом.
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