Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве выросла до 500 кв. м

Площадь пожара, возникшего на Лужнецкой набережной в Москве, где загорелся склад с пиротехникой, выросла более чем в 3,5 раза - со 150 до 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.