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Общество

Число вакансий на удаленке в России достигло рекордных значений

Однако в мае число предложений дистанционной работы снизилось до 34,8 тыс.
РИАМО
Число дистанционных вакансий в среднем растет на 15% ежемесячно.
Газета.Ru
Только за период с января по середину июня 2021 года оно достигло 215 тыс., что на 10% больше, чем за весь 2020 год (около 200 тыс.).
Газета.Ru
В начале этого лета больше всего таких вакансий было в сфере IT, телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках.
Газета.Ru

С чего всё началось

В России зафиксировано рекордное количество вакансий на удаленке

Число вакансий на удаленке в июне 2021 года достигло рекордных значений за всю историю российского рынка труда, сообщили "Газете.Ru" в сервисе по поиску работы hh.ru. На это повлияло обострение ситуации с коронавирусом.
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