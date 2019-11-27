Общество

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеЧисло вакансий в России бьет рекорды

Количество открытых в российских компаниях вакансий превысило 1,1 миллиона по данным Росстата. Такой востребованности персонала в стране не было как минимум с 2016 года, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
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Lenta.ruвчера в 19:19

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РЕН ТВвчера в 18:42

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

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