Общество
РИА ОренбуржьеЧисло вакансий в России бьет рекорды
Количество открытых в российских компаниях вакансий превысило 1,1 миллиона по данным Росстата. Такой востребованности персонала в стране не было как минимум с 2016 года, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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