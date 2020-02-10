Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона. "Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Здоровье Порядок назначения льготных лекарств изменился Со вчерашнего дня, 9 февраля 2020 года, на территории Российской Федерации изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Си Цзиньпин призвал снизить влияние коронавируса на экономику КНР Председатель КНР Си Цзиньпин поручил снизить влияние вспышки коронавирусной пневмонии на китайскую экономику и обеспечить сохранение потенциала роста в долгосрочной перспективе.

Кино Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020 В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.