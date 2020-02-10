Армия и оружие
РИА НовостиЧисло военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона. "Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.
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Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма
Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Хоккей
Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»
Здоровье
Порядок назначения льготных лекарств изменился
Со вчерашнего дня, 9 февраля 2020 года, на территории Российской Федерации изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Армия и оружие
Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада
По информации военного аналитика Бабака Тагвея, ссылающегося на сообщения очевидцев, речь идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией.
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
Политика
В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил об отмене приказа, который регламентирует контакты российских ученых с иностранными коллегами.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Культура
В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов
Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
Наука
Генетик рассказал, почему нельзя остановить старение
Российский генетик Дмитрий Мадера рассказал, почему невозможно жить вечно.
Общество
Си Цзиньпин призвал снизить влияние коронавируса на экономику КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил снизить влияние вспышки коронавирусной пневмонии на китайскую экономику и обеспечить сохранение потенциала роста в долгосрочной перспективе.
Кино
Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020
В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Хоккей
Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»
Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Авто
В России продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5%
В январе текущего года объем реализации новых легковых автомобилей Nissan в России составил 4 938 экземпляров.