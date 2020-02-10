Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЧисло военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона. "Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.
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