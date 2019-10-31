Здоровье

Газета.RuГазета.RuЧисло врачей сократилось в 54 регионах России

В 2018 году в России увеличилось количество врачей - рост составил 0,07%, или 404 специалиста. Однако в 54 регионах число врачей сократилось, говорится в справке Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, пишет РБК. Самая негативная динамика зафиксирована в Бурятии.
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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).
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