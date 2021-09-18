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Число выданных ипотечных кредитов в России сократилось на 21%

Сокращение произошло на фоне изменения условий программы господдержки, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС
Средний срок выданных в августе ипотечных кредитов вырос по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев.
ТАСС
Средняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту включающая страховки, комиссии и иные дополнительные платежи) за август увеличилась с 8,8% до 9%.
ТАСС
Действие льготной ипотеки на новостройки было продлено еще на год, но со 2 июля можно оформить кредит по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма для всех регионов составляет 3 миллиона рублей.
Российская газета

С чего всё началось

В России сократились выдачи ипотеки после изменения льготной программы
Банки сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе до 54,5 тыс. ссуд в августе, что на 21,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% меньше показателя июля этого года.
ТАСС20:11

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