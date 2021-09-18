ФАНЧисло выданных ипотечных кредитов в России сократилось на 21%Сокращение произошло на фоне изменения условий программы господдержки, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".ТАСССредний срок выданных в августе ипотечных кредитов вырос по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев.ТАСССредняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту включающая страховки, комиссии и иные дополнительные платежи) за август увеличилась с 8,8% до 9%.ТАССДействие льготной ипотеки на новостройки было продлено еще на год, но со 2 июля можно оформить кредит по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма для всех регионов составляет 3 миллиона рублей.Российская газетаЧитать далееСвернутьФАНФАНАБНLife.ruЭкономика сегодняИА ЯСИАDeita.ruС чего всё началосьВ России сократились выдачи ипотеки после изменения льготной программыБанки сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе до 54,5 тыс. ссуд в августе, что на 21,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% меньше показателя июля этого года.ТАСС20:11Подробнее о событииРоссиянам реже стали одобрять ипотекуФедералПресс01:25Изменения в льготной ипотеке повлекли сокращение числа выданных кредитовЭкономика сегодня04:23Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программыРоссийская газета03:35Число выданных ипотечных кредитов в России сократилось на 21%ФАН05:14В России стали выдавать меньше ипотекОбщественная служба новостей22:31Россияне стали реже брать ипотекуLife.ru21:20В России сократились выдачи ипотеки после изменения льготной программыТАСС20:11Показать ещёОценить6Поделиться