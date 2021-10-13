В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда. Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября.В источнике
Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Опубликованные 166 имен новых граждан Черногории представляют собой список из 48 заявителей и 118 членов их семей, получивших гражданство в 2020-2021 гг. В списке встречаются российские и украинские имена и фамилии, а также граждане Китая, США и других стран.
Патрушев связал попытки повлиять на ход выборов в России с утверждением в феврале этого года американским президентом Джо Байденом концептуальных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности США, которые одобряют вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран «с целью навязывания западной модели социально-экономического развития».