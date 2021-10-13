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Число выходных в ноябре 2021 года увеличили в связи с Днем народного единства

В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные, напомнили РИА Новости в пресс-службе Роструда. Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходной с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября.В источнике

С чего всё началось

В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд
Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье.
Российская газета20:00

Подробнее о событии

Роструд напомнил о трёхдневной рабочей неделе в начале ноябре
RT на русском04:23
Число выходных в ноябре 2021 года увеличили в связи с Днем народного единства
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Число выходных дней в ноябре 2021 года увеличено в связи с Днем народного единства
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