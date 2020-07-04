Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением этой инфекции в понедельник, 6 июля. Всего в России вылечилось около 66% инфицированных.
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с чего всё началось
Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times
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Коммерсантъвчера в 14:54

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Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

Известия03:31

Ученые призвали ВОЗ признать передачу COVID-19 по воздуху

Газета.Ru02:56

Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

РИА Новостивчера в 14:18

NYT: группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

ТАССвчера в 16:43

Ученые попросили ВОЗ признать значимость передачи коронавируса по воздуху

Коммерсантъвчера в 14:54

Ученые упрекнули ВОЗ в недооценке опасности зависшего в воздухе коронавируса

Московский Комсомолец02:29

Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

РБКвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,5K
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
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Происшествия

Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым

RT на русском 04:21
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Политика

Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными

Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными.
РЕН ТВ 03:31
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Здоровье

В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой

Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:54
1,5K
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие

Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться

Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия 04 июля в 14:01
2
Наука

Найдено новое преимущество вакцины против коронавируса

Исследователи назвали разработанную технологию производства вакцин от COVID-19 универсальной, то есть ее можно адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Профиль 04:19
1
Авто

Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55

Кроссовер Changan CS55 имеет достаточно европейскую внешность и это легко объяснить – дизайн модели разрабатывали итальянские специалисты.
32CARS.ru 02:32
1
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
58
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
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Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru 04 июля в 03:54
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Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
10
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Политика

В американском городе Портленд снова сожгли флаг США

REGNUM вчера в 06:26
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Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
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Общество

Саратовская область получит 66 млн на временные рабочие места

Правительство России выделило более 4,15 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Взгляд-инфо вчера в 06:45
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Культура

Пол Рад и Крис Эванс рассказали о съемках в «Мстителях»

Крис Эванс рассказал о страхах, которые присутствовали, когда он только начинал быть Капитаном Америка.
Moi-portal.ru 01:30
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Общество

В России из-за коронавируса отменили конкурс «Новая волна»

Препсс-служба конкурса молодых исполнителей "Новая волна" сообщила, что в этом году мероприятие не состоится из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в России и мире.
Московский Комсомолец 04:19
2
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
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