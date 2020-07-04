с чего всё началось

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением этой инфекции в понедельник, 6 июля. Всего в России вылечилось около 66% инфицированных.

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 4,5K

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. 30

Политика Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными. 2

Здоровье В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа. 1,5K

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Биатлон Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.

Наука Найдено новое преимущество вакцины против коронавируса Исследователи назвали разработанную технологию производства вакцин от COVID-19 универсальной, то есть ее можно адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями. 1

Авто Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55 Кроссовер Changan CS55 имеет достаточно европейскую внешность и это легко объяснить – дизайн модели разрабатывали итальянские специалисты. 1

Общество Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн. 58

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 163

Общество Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. 53

Культура Пол Рад и Крис Эванс рассказали о съемках в «Мстителях» Крис Эванс рассказал о страхах, которые присутствовали, когда он только начинал быть Капитаном Америка.