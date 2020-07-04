Коронавирус
ИзвестияЧисло вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением этой инфекции в понедельник, 6 июля. Всего в России вылечилось около 66% инфицированных.
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с чего всё началось
Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times.Коммерсантъвчера в 14:54
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Ученые упрекнули ВОЗ в недооценке опасности зависшего в воздухе коронавируса
Московский Комсомолец02:29
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Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
Происшествия
Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым
RT на русском 04:21
Политика
Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными
Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными.
РЕН ТВ 03:31
Здоровье
В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой
Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:54
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия 04 июля в 14:01
Наука
Найдено новое преимущество вакцины против коронавируса
Исследователи назвали разработанную технологию производства вакцин от COVID-19 универсальной, то есть ее можно адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Профиль 04:19
Авто
Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55
Кроссовер Changan CS55 имеет достаточно европейскую внешность и это легко объяснить – дизайн модели разрабатывали итальянские специалисты.
32CARS.ru 02:32
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru 04 июля в 03:54
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Политика
В американском городе Портленд снова сожгли флаг США
REGNUM вчера в 06:26
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Общество
Саратовская область получит 66 млн на временные рабочие места
Правительство России выделило более 4,15 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Взгляд-инфо вчера в 06:45
Культура
Пол Рад и Крис Эванс рассказали о съемках в «Мстителях»
Крис Эванс рассказал о страхах, которые присутствовали, когда он только начинал быть Капитаном Америка.
Moi-portal.ru 01:30
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Общество
В России из-за коронавируса отменили конкурс «Новая волна»
Препсс-служба конкурса молодых исполнителей "Новая волна" сообщила, что в этом году мероприятие не состоится из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в России и мире.
Московский Комсомолец 04:19
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00