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Число банковских карт на руках россиян впервые превысило 300 млн штук

Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года рост объемов "пластика" составил 4%, дойдя до исторического максимума в 209,5 млн единиц. Прирост карт на руках составил 6,8%, а числа используемых — 6,4% или 12,5 млн штук.В источнике
Ридус
ФедералПресс
ИА Красная Весна
РИА Новости
Русская Планета
Вести.Ru
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Национальная служба новостей
Газета.Ru
С чего всё началось

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда

Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ.
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