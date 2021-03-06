Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года рост объемов "пластика" составил 4%, дойдя до исторического максимума в 209,5 млн единиц. Прирост карт на руках составил 6,8%, а числа используемых — 6,4% или 12,5 млн штук.

С чего всё началось В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ. РИА Новости 02:29