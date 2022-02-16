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Число выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке за 2021 год выросло на 73%

Банк России в 2021 году выявил 2,68 тысячи компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее.
Интерфакс
В сегменте нелегальных участников рынка ценных бумаг почти все из 860 выявленных субъектов действовали в сети.
РБК
Увеличилось и количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.
Интерфакс
Более чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников связан в том числе с популярностью темы инвестиций на рынке ценных бумаг у потребителей, чем и воспользовались мошенники.
Интерфакс

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Директор департамента ЦБ Лях: мошенники перейдут в метавселенные с ростом их популярности
РБК05:23
Число выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке за 2021 год выросло на 73%
Интерфакс05:20
В 2021 году ЦБ выявил 2679 субъектов-нелегалов, из которых 871 — финансовые пирамиды
Известия05:00
ЦБ: в России бум финансовых пирамид
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