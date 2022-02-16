ИнтерфаксЧисло выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке за 2021 год выросло на 73%Банк России в 2021 году выявил 2,68 тысячи компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее.ИнтерфаксВ сегменте нелегальных участников рынка ценных бумаг почти все из 860 выявленных субъектов действовали в сети.РБКУвеличилось и количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.ИнтерфаксБолее чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников связан в том числе с популярностью темы инвестиций на рынке ценных бумаг у потребителей, чем и воспользовались мошенники.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaИзвестияПодробнее о событииДиректор департамента ЦБ Лях: мошенники перейдут в метавселенные с ростом их популярностиРБК05:23Число выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке за 2021 год выросло на 73%Интерфакс05:20В 2021 году ЦБ выявил 2679 субъектов-нелегалов, из которых 871 — финансовые пирамидыИзвестия05:00ЦБ: в России бум финансовых пирамидFrank Media05:00Показать ещёОценитьПоделиться