Экономика
Российская газетаЧисло выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб.
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с чего всё началось
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РБК07:01
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