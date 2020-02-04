Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЧисло выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб.
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с чего всё началось

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК07:01

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Новая эра пирамид

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ПРАЙМ07:05

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Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ насчитал в России рекордное количество финансовых пирамид

Forbes07:39

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:05, Ашберн
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