Житель Санкт-Петербурга Валерий Зюзин, который в начале июня на электросамокате сбил ребенка в парке в Колпинском районе города, приговорен судом к 300 часам обязательных работ, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев раскрыл, что пятая по счету отечественная вакцина от коронавируса BCD-250 уже готова перейти к фазе клинических испытаний.
Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0. Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев.