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Общество

Число выявленных поддельных банкнот в России во втором квартале снизилось на 11%

Меньше всего в указанный период выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей.
ТАСС
На втором месте антирейтинга оказались тысячные купюры (1 033 фальшивки во втором квартале), на третьем - банкноты в 2000 рублей (424).
Российская газета
Удивительно, но выросло количество поддельных монет: 10 фальшивок по 10 рублей против одной годом ранее.
ГТРК Владимир
Поддельных банкнот евро обнаружено 26 штук.
Финмаркет

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Россиянам рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

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Почти 200 поддельных пятитысячных купюр выявили в Татарстане во II квартале 2021 года

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Число выявленных поддельных банкнот в России во втором квартале снизилось на 11%

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Деньги не терпят равнодушия

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Только за второй квартал 2021 года в Татарстане выявили более 200 поддельных купюр

Kazanfirst.ru26 июля в 16:25

Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего

Российская газета08:51

Во II квартале 2021 года в банковской системе Республики Татарстан выявлено 211 поддельных российских банкнот

Известия Татарстана26 июля в 08:02
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Сбившего на электросамокате ребенка петербуржца осудили на 300 часов обязательных работ

Житель Санкт-Петербурга Валерий Зюзин, который в начале июня на электросамокате сбил ребенка в парке в Колпинском районе города, приговорен судом к 300 часам обязательных работ, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
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РИА Новости07:58

Российский разработчик вакцины от коронавируса BCD-250 рассказал о ее «начинке»

Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев раскрыл, что пятая по счету отечественная вакцина от коронавируса BCD-250 уже готова перейти к фазе клинических испытаний.
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Что касается невосприимчивости к COVID-19, главный санитарный врач страны уточнила, что это очень большая редкость, как правило, встречается среди тех, кто поддерживает свою иммунную систему в тонусе.
Говорит Москва10:23

Гол Заболотного принёс победу ЦСКА в первом матче под руководством Березуцкого

Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0. Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев.
Чемпионат25 июля в 14:51

Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Земченкову

Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, который теперь обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян.
РИА Новости09:42