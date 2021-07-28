Украина поставит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Белоруссией

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.