Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России, сообщив, что его презентация в нашей стране состоится 10 августа. время презентации будут названы конфигурации и их стоимость, а также дата старта продаж.