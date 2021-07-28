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Экономика

Число выявленных поддельных банкнот в России во втором квартале снизилось на 11%

"В II квартале 2021 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 11,1% по сравнению с I кварталом 2021 года и составило 8 744 шт.", - говорится в материалах регулятора.
ТАСС
Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (1). При этом было выявлено 34 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 11 поддельных монет номиналом 5 рублей.
Финмаркет
Удивительно, но выросло количество поддельных монет: 10 фальшивок по 10 рублей против одной годом ранее.
ГТРК Владимир
Поддельных банкнот евро обнаружено 26 штук.
Финмаркет

С чего всё началось

В банковской системе России во 2 квартале 2021 года обнаружено 8744 поддельных российских банкноты, что на 11,1% меньше, чем в 1 квартале года, при этом самой часто подделываемой купюрой оказалась банкнота номиналом в 5 тысяч рублей — 7095 штук, сообщает пресс-служба
 ЦБ.

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