"В II квартале 2021 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 11,1% по сравнению с I кварталом 2021 года и составило 8 744 шт.", - говорится в материалах регулятора.
В банковской системе России во 2 квартале 2021 года обнаружено 8744 поддельных российских банкноты, что на 11,1% меньше, чем в 1 квартале года, при этом самой часто подделываемой купюрой оказалась банкнота номиналом в 5 тысяч рублей — 7095 штук, сообщает пресс-служба
Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России, сообщив, что его презентация в нашей стране состоится 10 августа. время презентации будут названы конфигурации и их стоимость, а также дата старта продаж.
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".