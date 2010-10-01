Коронавирус
Регион onlineЗа минувшие сутки в России умерло 197 инфицированных «ковидом» людей
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции опубликовал статистику COVID-19 по стране за 6 июня 2020 года. Число инфицированных людей увеличилось на 8 855 человек. Всего с начала распространения инфекции официально зарегистрировано 458 689 положительных диагнозов COVID-19.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Происшествия
В США разбился двухмоторный самолет
РИА Новости вчера в 23:27
Общество
Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
RT на русском 02:27
Происшествия
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Интерфакс 04 июня в 08:13
Биатлон
Член правления СБР назвал пять главных проблем российского биатлона
Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал, в чем заключаются основные проблемы российского биатлона.
Нева Спорт 03:55
Происшествия
Следствие назначило почерковедческую экспертизу по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова
Чтобы разобраться в ситуации, следствие назначило экспертизу и теперь собирает образцы почерка фигурантов.
Эхо Москвы 04:01
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
RT на русском 02:40
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней
Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском 04:06
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Общество
Брянцы смогут наблюдать клубничное Лунное затмение
БрянскToday вчера в 14:48
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество
В Татарстане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 03:48
Шоу-бизнес
Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу
В ответ артистка заявила в Instagram, что Шнуров «напрасно очернил» ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
Взгляд.ру 00:42
Общество
В Пекине жителям раздадут ваучеры на $1,7 млрд
Ваучеры на общую сумму $1,7 млрд для покупок выдадут жителям Пекина, сообщает 4 июня Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 14:53
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42