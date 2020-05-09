Коронавирус

Life.ruLife.ruЧисло выявленных случаев коронавируса в мире превысило четыре миллиона

Распространение коронавирусной инфекции по миру продолжается, и на сегодняшний день она уже поразила свыше четырёх миллионов человек. Такие данные предоставляет ресурс Worldometers.
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Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 4 млн человек

Российская газета03:57

Число выявленных случаев COVID-19 во всем мире превысило 4 млн

vtomske.ru02:25

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило четыре миллиона

Life.ruвчера в 21:28

Число заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

МИР 24вчера в 21:21

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек

РЕН ТВвчера в 20:56

Число заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

News.ruвчера в 20:01
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
127
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Здоровье

12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму

Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими.
Вести.Севастополь 04:23
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Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

ТАСС 03:52
Политика

Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
1
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
2,1K
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
3,1K
Общество

86 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:57
357
Здоровье

ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
29
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
617
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
30
Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова поздравила свою красавицу-маму с 45-летием

В эту субботу маме Анастасии Тарасовой Виктории Щербаковой исполнилось 45 лет.
Woman.ru 05:20
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
197
Политика

Лукашенко назвал парад Победы данью памяти, а не демонстрацией силы

Парад в День Победы в Великой Отечественной войне назвал не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая во время торжественной речи на военном параде в честь 75-летия Победы.
ИА Красная Весна 05:13
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
326
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
27
Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости 07 мая в 13:46
16
Происшествия

В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн

Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Общество

80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области

По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
495
Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
6
Общество

После ливня в Нижнем Новгороде могут продолжаться оползни

Причиной схода грунта на Окском съезде стала непрочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды во время ливня 8 мая.
Гипер НН 05:11
156
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Политика

Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин

РИА Новости 05:13
Армия и оружие

Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге

В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily вчера в 01:25
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,7K
Общество

На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню

На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Политика

Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
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Главное