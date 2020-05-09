Распространение коронавирусной инфекции по миру продолжается, и на сегодняшний день она уже поразила свыше четырёх миллионов человек. Такие данные предоставляет ресурс Worldometers.

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило четыре миллиона

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