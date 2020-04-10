Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

В Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

RT на русском16:50

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс человек

РИАМО14:24

В Подмосковье свыше тысячи человек заразились коронавирусом

РИА Новости16:44

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу

Московский Комсомолец14:40

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

РБК14:38

Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс. человек

Взгляд.ру14:35

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1000 человек

Известия16:48
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Энергетика

Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками

Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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Технологии

Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС

Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
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Технологии

Google Stadia открыл бесплатную подписку на два месяца

Подписка Stadia Pro позволяет играть прямо из браузера Google Chrome и совместимых устройствах.
Moi-portal.ru 13:30
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Общество

В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса

Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
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Армия и оружие

Spiegel: США модернизировали размещенные в Германии ядерные боеголовки

Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61.
ТАСС 15:01
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Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
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Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
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Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
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Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

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Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
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Политика

В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России

Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
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Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
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Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru вчера в 06:19
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
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Общество

Власти могут частично ограничить въезд в Москву

Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
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Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
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Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru 14:36
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Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
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Политика

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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Футбол

Футболисты «Локомотива» согласились на урезание зарплат

Футболисты московского «Локомотива» договорились с руководством клуба о сокращении заработной платы на 40 процентов до окончания пандемии коронавируса и возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
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