В Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 113

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Технологии Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения. 3

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Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,6K

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Общество Власти могут частично ограничить въезд в Москву Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».

Происшествия Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". 77

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Политика 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 132