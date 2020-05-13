Общество

РосбалтРосбалтВ России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 10028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), более 44% из них — без клинических проявлений.
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Количество заразившихся коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 10 028

VSE42.RU03:55

Статистика по коронавирусу в России и мире на 13 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:50

В России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом

Росбалт03:35

Число выявленных в России случаев COVID-19 превысило 242 тыс

РЕН ТВ03:46

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 тыс. 703 - в Москве

Агентство Москва03:35

Коронавирусная тройка в России снова поменялась: А заболевших - больше 240 тысяч

Царьград03:48

В Орловской области выявлено 59 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших — 1207

ИнфоОрел03:25
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3,2K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
570
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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Политика

Лавров: США используют пандемию, чтобы навязать свой миропорядок

Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС заявил, что власти США используют ситуацию с пандемией для того, чтобы навязать свое видение миропорядка.
РЕН ТВ 04:09
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Политика

Жириновский инициировал отмену голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Жириновский предложил снять вопрос о голосовании по Конституции с повестки дня, пишут «РИА Новости» во вторник, 12 мая.
ГЛАС.RU вчера в 06:47
1,2K
Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
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Политика

Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»

Экспресс газета 03:22
Общество

США решили не использовать аппараты ИВЛ из России

Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
1,8K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,6K
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,5K
Общество

СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам

Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.
РЕН ТВ 04:53
Общество

Приморские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

Отмечается, что также все семьи, родившие и усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, получат по пять тысяч рублей – ранее это касалось лишь тех семей, которые имеют право на получение маткапитала.
Deita.ru вчера в 03:15
7
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 11 мая в 12:54
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Экономика

Россиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
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Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
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Футбол

«Аэрофлот» прекратит сотрудничество с РФС

После длительных обсуждений стороны договорились заключить соглашение, по которому «Аэрофлот» выплатит РФС 30 млн рублей за девять месяцев, но из-за пандемии коронавируса авиакомпания решила отказаться от сотрудничества.
Чемпионат 04:14
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
50
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
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Игры

Halo 2: Anniversary вышла на PC

Ремастер оригинальной Halo 2 под названием Anniversary вышел на PC.
Cyber.sports.ru 03:23
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
5
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
9
Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
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Единоборства

Фергюсон посоветовал Макгрегору держаться подальше от бутылки

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон отреагировал на слова экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора о том, что его компания занималась продвижением американца.
Газета.Ru 05:34
Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж.
НТВ вчера в 09:16
1,3K
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