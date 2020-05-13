За последние сутки в России подтверждено 10028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), более 44% из них — без клинических проявлений.

В России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом

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