Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЧисло выявленных случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч

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Коронавирус COVID-19 обнаружен у 8764 человек в 84 регионах России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в среду утром, 20 мая. Почти у половины заболевших (45,9 процента) не было клинических признаков заболевания.
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Число больных коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек

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