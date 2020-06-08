Коронавирус
Газета.RuЧисло выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек
Число случаев коронавирусной инфекции в России постепенно приближается к половине миллиона – зафиксировано 476 658 жителей страны с SARS-CoV-2. Как сообщает в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с пандемией, за сутки в стране выявили 8 985 новых случаев.
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Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.
REGNUM 05:36
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400
Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
Газета.Ru 06:06
Экономика
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Происшествия
Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня
Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
СОВА 06 июня в 04:35
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru вчера в 08:56
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Общество
Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян
Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары
Газета.Ru вчера в 08:58
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС вчера в 05:58
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35