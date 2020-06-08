Число случаев коронавирусной инфекции в России постепенно приближается к половине миллиона – зафиксировано 476 658 жителей страны с SARS-CoV-2. Как сообщает в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с пандемией, за сутки в стране выявили 8 985 новых случаев.

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек

Политика Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе. 23

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 92

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 854

Общество Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.

Политика Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400 Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Экономика Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости". 2

Происшествия Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных. 322

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 2K

Космос Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 28

Общество Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели. 35