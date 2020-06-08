Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧисло выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек

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Число случаев коронавирусной инфекции в России постепенно приближается к половине миллиона – зафиксировано 476 658 жителей страны с SARS-CoV-2. Как сообщает в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с пандемией, за сутки в стране выявили 8 985 новых случаев.
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Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек

Газета.Ru06:19

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве остается в районе 2 тысяч

Росбалт03:35
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

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Общество

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Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
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Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
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Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
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Происшествия

Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня

Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
СОВА 06 июня в 04:35
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Кино

Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Кино

Оператор «Дюны» Дени Вильнева рассказал об особенностях сюжета

REGNUM 06:20
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
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Гаджеты

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Astera вчера в 16:02
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Общество

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Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
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Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

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Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

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Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

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РИА Новости 05:40
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Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
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