Коронавирус

Радио SputnikРадио SputnikЧисло выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч

В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. "За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
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