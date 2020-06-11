Коронавирус
Rambler News ServiceЧисло выявленных случаев коронавируса в США превысило 2 млн
В США зафиксировано более 2 млн случаев новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, по состоянию на 7:58 мск на территории США зарегистрировано в общей сложности 2 000 464 случая заражения коронавирусом, 112 924 летальных случая и 533 504 выздоровевших.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани
4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Член ОНФ попросил наказать Навального за оскорбление ветерана
Член центрального штаба Общероссийского народного фронта выступил с обращением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорь Краснову, потребовав дать правовую оценку высказыванию Навального о ветеране Игнате Артеменко.
iReactor 03:50
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Космос
В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
REGNUM вчера в 21:36
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В России выявили 8779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Происшествия
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Вести.Ru вчера в 07:08
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Здоровье
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Общество
Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели.
Моссовет вчера в 13:53
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Гаджеты
10-кратный оптический зум и не только. Самый крутой камерофон Huawei P40 Pro+ выходит за пределы Китая
В основной камере используется пять модулей для съёмки: главный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 на 50 Мп с диафрагмой f/1,9, ультраширокоугольный «кинематрографический» модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1,8, перископный телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/4,4 и 10-кратным оптическим зумом, телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным зумом, а также ToF.
iXBT.com 00:27
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37