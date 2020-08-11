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ТК Звезда

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Лидерство по числу заражений COVID-19 принадлежит США. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В источнике
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47 новостей

Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 20 миллионов человек

47 новостей01:16
Известия

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 20 млн

Известия20:36
Общественная служба новостей

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Общественная служба новостейвчера в 00:23
Комсомольская правда

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек

Комсомольская правда20:02
Аргументы и Факты

Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 миллионов человек

Аргументы и Фактывчера в 00:30
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов

РИА Новости19:57
Lenta.ru

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Lenta.ruвчера в 22:35

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Новый кинозал откроют в Ленске в 2020 году

Новый кинозал появится в здании Центрального дома народного творчества Ленска в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 2421:33

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Эксперты подсчитали стоимость подготовки ребенка к школе в 2020 году

Стоимость полного набора для учебы в Нижнем Новгороде оценивается в 26 тыс. рублей, в Москве — в 24 тыс. "Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тыс. рублей), Ульяновске (17,6 тыс. рублей) и Саратове (17,6 тыс. рублей )", — подсчитали эксперты.
Известия21:34
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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