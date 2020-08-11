Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Лидерство по числу заражений COVID-19 принадлежит США. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В источнике
Подробнее о событии
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Общественная служба новостейвчера в 00:23
Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 миллионов человек
Аргументы и Фактывчера в 00:30