Ранее 20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции издал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.