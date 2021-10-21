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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 36 тысяч

В Петербурге выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Это новый рекорд с начала пандемии.В источнике

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 36 тысяч
Петербургский дневник05:00
В России выявили более 36 тысяч новых случаев заражения коронавирусом; в статистику попали 1 036 смертей
Медиазона04:35
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