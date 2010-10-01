Общество

МедиазонаМедиазонаЧисло выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199

Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199 В России официально зафиксировали уже 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:03
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости вчера в 12:12
Политика

МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Вести.Ru 10:58
Общество

Основанный Чичваркиным фонд поддержки ФБК закрылся спустя три месяца

Лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который имеет прямое отношение к сбежавшему в Британию Евгению Чичваркину, закроется через три месяца.
iReactor 08:41
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Piter.tv 04:37
Общество

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
РБК 10:19
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 07:19
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Происшествия

У двоих жителей Воронежской области выявили коронавирус

В Воронежской области выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Обозреватель Врн 10:23
Общество

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 18:40
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Американская актриса Эмма Стоун и жених, режиссер Дэйв Маккери, решили перенести свою свадьбу из-за эпидемии коронавируса.
Lisa.ru 04:11
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Финансы

Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии снизил ставку до 0,1% - регулятор.
ТАСС 10:40
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спорт день за днем 07:49
Происшествия

В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета

В отношении Валерия Матвеева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Елена Темникова ввела в щеки жир с живота

Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Газета.Ru 10:10
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