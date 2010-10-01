Общество
МедиазонаЧисло выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199
Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199 В России официально зафиксировали уже 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Общество
Основанный Чичваркиным фонд поддержки ФБК закрылся спустя три месяца
Лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который имеет прямое отношение к сбежавшему в Британию Евгению Чичваркину, закроется через три месяца.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Общество
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Общество
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Космос
Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Происшествия
У двоих жителей Воронежской области выявили коронавирус
В Воронежской области выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Американская актриса Эмма Стоун и жених, режиссер Дэйв Маккери, решили перенести свою свадьбу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Финансы
Банк Англии снизил ставку до 0,1%
Банк Англии снизил ставку до 0,1% - регулятор.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета
В отношении Валерия Матвеева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
Елена Темникова ввела в щеки жир с живота
Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.