Общество

ТАССТАССЧисло выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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Число новых случаев COVID в РФ за сутки впервые с 23 мая превысило 9 тыс

Аргументы и Факты04:07

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

ТАСС03:45
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Общество

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Общество

В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом

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Самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК

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Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
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Политика

Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Предложен новый способ поиска аксионов

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Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа

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В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

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За сутки в Югре зарегистрировано 136 случаев коронавируса

В Югре на 31 мая зарегистрировано 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что за минувшие сутки выздоровели 30 человек.
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Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений

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