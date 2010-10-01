Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

Космос Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 3,1K

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона. 1,1K

Общество В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом Общее число заболевших в Пермском крае достигло 1713 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 57 новых пациентов с COVID-19. 1

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 724

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 83

Политика Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter. 36

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,6K

Наука Предложен новый способ поиска аксионов Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.

Общество Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 899

Шоу-бизнес Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице. 6

Происшествия МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе. 135

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. 1

Кино Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет Прорыв случился, когда Иствуду было ближе к 30: его пригласили на главную роль в сериал «Сыромятная плеть» (Rawhide) о приключениях погонщиков скота в 1860-е годы.

Общество В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. 47

Экономика Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая. 2

Общество За сутки в Югре зарегистрировано 136 случаев коронавируса В Югре на 31 мая зарегистрировано 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что за минувшие сутки выздоровели 30 человек. 47