Общество
ТАССЧисло выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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В России за сутки выявили еще 9268 новых случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России05:03
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Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
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Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
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В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
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Газета.Ru вчера в 14:47
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Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми. Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек.
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Lenta.ru вчера в 22:01
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В Алтайском крае за сутки выявили 69 больных коронавирусом
По данным оперативного штаба за последние сутки в Алтайском крае выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
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Московские медики планируют уже завтра познакомиться с работой псковского СOVID-центра.
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