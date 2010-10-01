Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

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