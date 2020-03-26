Коронавирус
Экономика сегодняЧисло выздоровевших от коронавируса в России составило 29 человек
Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщает, что всего в стране 29 человек излечились от COVID-19. За последние сутки в стране также увеличилось число заболевших. В России зарегистрировано 163 человека, заболевших новым вирусом.
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Политика
В Кремле не видят оснований для продления выходной недели
Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Транспорт
«Дочка» РЖД заморозила стоимость билетов в купе из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты на фоне сокращения маршрутов по России из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Армия и оружие
Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Общество
Умер цирковой артист Юрий Кукес
Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Футбол
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о главных ошибках Александра Глеба
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» назвал ошибки полузащитника Александра Глеба, игравшего в «Арсенале» и «Барселоне».
Экономика
Минфину поручили проработать все соглашения о двойном налогооблажении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Авто
Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Италии выздоровел 101-летний мужчина, инфицированный коронавирусом
Заразившийся коронавирусом 101-летний мужчина выздоровел в Италии.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Политика
Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Спорт
Суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену
Верховный суд города Онтарио в Канаде отклонил иск российских велогонщиков против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и юриста Ричарда Макларена.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Политика
Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.
Происшествия