Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняЧисло выздоровевших от коронавируса в России составило 29 человек

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщает, что всего в стране 29 человек излечились от COVID-19. За последние сутки в стране также увеличилось число заболевших. В России зарегистрировано 163 человека, заболевших новым вирусом.
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Число выздоровевших от коронавируса россиян достигло 22 человек

Народные новости24 марта в 07:37

В России от коронавируса выздоровели 22 человека

МИР 2424 марта в 08:04

Количество выздоровевших от коронавируса в России медленно растет

Калужские новости23 марта в 16:16

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 840

News.ru04:31

В России 38 человек выздоровели от коронавируса

Rambler News Service04:15

Стало известно, сколько людей в России излечились от коронавируса

СоцИнформБюро23 марта в 07:42

Число выздоровевших от коронавируса в России увеличилось до 38

Вечерняя Москва04:03
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Политика

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Транспорт

«Дочка» РЖД заморозила стоимость билетов в купе из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты на фоне сокращения маршрутов по России из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:00
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Армия и оружие

Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах

ФАН вчера в 16:17
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Общество

Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Футбол

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о главных ошибках Александра Глеба

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» назвал ошибки полузащитника Александра Глеба, игравшего в «Арсенале» и «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 17:11
Экономика

Минфину поручили проработать все соглашения о двойном налогооблажении

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.
РИА Новости 04:37
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
ТАСС вчера в 11:32
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Авто

Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Общество

В Италии выздоровел 101-летний мужчина, инфицированный коронавирусом

Заразившийся коронавирусом 101-летний мужчина выздоровел в Италии.
Эхо Москвы 06:05
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Политика

Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Политическая Экспертиза 06:05
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Спорт

Суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену

Верховный суд города Онтарио в Канаде отклонил иск российских велогонщиков против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и юриста Ричарда Макларена.
МК-Спорт вчера в 11:05
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.
Ведомости 03:17
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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