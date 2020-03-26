Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщает, что всего в стране 29 человек излечились от COVID-19. За последние сутки в стране также увеличилось число заболевших. В России зарегистрировано 163 человека, заболевших новым вирусом.

Число выздоровевших от коронавируса в России составило 29 человек

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