В России после коронавируса полностью выздоровели 412 650 пациентов, в том числе 9220 за последние сутки. Об этом во вторник, 30 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 412 тысяч

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