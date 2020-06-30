Коронавирус
ИзвестияЧисло выздоровевших после коронавируса в России превысило 412 тысяч
В России после коронавируса полностью выздоровели 412 650 пациентов, в том числе 9220 за последние сутки. Об этом во вторник, 30 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ 28 июня в 18:04
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Происшествия
Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США
Посольство США эвакуировало Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии.
Москва 24 вчера в 23:50
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Общество
Женевский автосалон 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить выставку в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Тарантас Ньюс 03:05
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Общество
В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле
Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
В интернете появились дебютные рендеры седана Lada Vesta.
Актуальные Новости вчера в 07:41
Армия и оружие
Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве
Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза вчера в 00:00
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
Актуальные Новости вчера в 08:59
Здоровье
На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
После тест-драйва японец сообщил, что российский авто надежен, так как его мотор запустился сразу же.
Evo-rus.com 01:45
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может тратить миллионы
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что в ближайшее трансферное окно от его клуба не стоит ожидать больших приобретений.
Чемпионат 03:32
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52