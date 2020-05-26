Коронавирус
РБКЧисло выздоровевших за сутки в Москве в 2 раза превысило число заболевших
Во второй раз число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев инфицирования. Число активных случаев (без учета выздоровевших и умерших) сократилось до 227 406. Больше всего выздоровевших за сутки в Москве — 8033 (в 2,5 раза больше числа заболевших — 2830 за сутки).
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Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Политика
Песков рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса повлияла на повседневную жизнь, однако рано или поздно эпидемия закончится, и все вернется в нормальное русло.
ФАН 06:46
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
В доме ветеранов под Орлом произошло массовое заражение коронавирусом
Сегодня, 26 мая, стало известно, что следственные органы возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).
Провинция.ру 06:07
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 24 мая в 15:56
Происшествия
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01
Общество
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
У Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок
Напомним, что у Константина и Софьи подрастают две дочери — Эрика (4) и Кира (3). Также у Эрнста есть взрослая дочь Александра (26) от первой жены, театрального критика Анны Силюнас.
Lisa.ru 03:30
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17