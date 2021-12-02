ВедомостиЧисло заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвоеЧисло мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1% до 19 100, а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9% до более 5000.В источникеМИР 24МИР 24Экономика сегодняВести ПодмосковьяFBM.ruГолышманово сегодняАК&МРоссийская газетаНародные новостиФАНBIS JournalГлавный региональныйГазета.RuПодробнее о событииЧисло заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвоеВедомости04:59ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенниковТАСС02:57Центробанк в июле-сентябре года инициировал блокировку 24,4 тысяч телефонных номеровДеловое.ТВ02:54Банк России оценил потери россиян от действий кибермошенниковЭкономика сегодня03:36Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефоновФАН02:32ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров в III кварталеИзвестия02:27Центробанк инициировал в третьем квартале блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров мошенниковПРАЙМ02:08Показать ещёПоделиться