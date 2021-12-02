Число мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1% до 19 100, а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9% до более 5000.

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