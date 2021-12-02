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Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое

Число мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1% до 19 100, а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9% до более 5000.В источнике

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Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое
Ведомости04:59
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников
ТАСС02:57
Центробанк в июле-сентябре года инициировал блокировку 24,4 тысяч телефонных номеров
Деловое.ТВ02:54
Банк России оценил потери россиян от действий кибермошенников
Экономика сегодня03:36
Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов
ФАН02:32
ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров в III квартале
Известия02:27
Центробанк инициировал в третьем квартале блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников
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