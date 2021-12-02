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Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое

В июне — сентябре текущего года в России по инициативе Банка России было заблокировано 24 400 телефонных номеров, которые использовались мошенниками для кражи денег у граждан, следует из материалов ЦБ.
Ведомости
Число мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1% до 19 100, а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9% до более 5000.
Ведомости
Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Кибермошенники в III квартале 2021 года пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей.
Аргументы и Факты

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Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое
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ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников
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Центробанк инициировал в третьем квартале блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников
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