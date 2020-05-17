Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. «В Приморье за последние сутки выявили ещё 71 пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Олег Кожемяко
В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости.
— Олег Кожемяко, российский политикВосток-Медиа вчера в 22:48

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Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1268

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Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

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Число продолжает расти: за сутки коронавирус выявили еще у 71 приморца

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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме

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Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой

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Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
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