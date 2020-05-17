Коронавирус
RT на русскомЧисло заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. «В Приморье за последние сутки выявили ещё 71 пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Плюс 71: В Приморье стали заражаться коронавирусом на пляжах и в автобусах
Владивосток-Новостивчера в 22:04
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
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За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек, — подчеркнула она.
Вечерняя Москва 02:57
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Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Здоровье
В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса
REGNUM 15 мая в 02:40
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 15 мая в 01:45
Армия и оружие
Третья группа российских военных вернулась из Сербии
Известия вчера в 08:23
Происшествия
Два пожара за ночь потушили на улице Садовой в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел легковой автомобиль на площади 6 квадратных метров.
Сахалин.Инфо 00:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко выставил Яну Рудковскую с вещами на улицу
Публикация от Yana Rudkovskaya (@ rudkovskayaofficial) 16 Май 2020 в 7:18 PDT "Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую на улицу", - написал один из фанатов звездной пары в профиле Яны.
OvideO.ru вчера в 14:13
Технологии
Facebook запустила сервис для видеоконференций Messenger Rooms
ТАСС 14 мая в 13:58
Финансы
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов
iReactor 15 мая в 05:51
Общество
Минфин США попросил суд отклонить дополнительный иск Дерипаски
Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.
ПРАЙМ вчера в 17:10
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Спорт
Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле
Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече была обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо, который находится недалеко от столицы страны Лимы, сообщает издание La Fiesta de Lima.
Газета.Ru 01:49
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда вчера в 16:57
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Evo-rus.com вчера в 17:01