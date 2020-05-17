Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. «В Приморье в последние сутки выявили ещё 71 пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

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Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Единоборства

Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

FightTime.ru вчера в 01:17
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Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС вчера в 22:37
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
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Футбол

Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 15 мая в 02:52
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине

Культуромания 14 мая в 15:11
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Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 08:42
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

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Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 15 мая в 02:50
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Космос

Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Газета.Ru вчера в 01:47
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Здоровье

В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
РБК вчера в 23:05
Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Происшествия

В центре Барнаула машина скорой несколько раз перевернулась после ДТП

«Машина скорой помощи перевернулась несколь раз, просто в хлам», – сказано в сообщении. Официальных данных на момент публикации нет.
Катунь 24 вчера в 22:00
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 15 мая в 09:09
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Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
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Общество

В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
Взгляд.ру вчера в 14:45
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Гаджеты

Россиянам дали советы по повышению качества работы смартфонов

Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами.
Мойка78 вчера в 21:36
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
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Армия и оружие

В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий

Луганск, 17 мая 2020, 00:37 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результат обстрела со стороны украинских боевиков погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.
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Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела за невыплату доплат медикам

Глава СК РФ России Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку информаций о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19.
URA.Ru 15 мая в 16:10
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Политика

На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия вчера в 15:54
Политика

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56
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