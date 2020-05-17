Коронавирус
RT на русскомЧисло заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268
Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. «В Приморье в последние сутки выявили ещё 71 пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Плюс 71: В Приморье стали заражаться коронавирусом на пляжах и в автобусах
Владивосток-Новостивчера в 22:04
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Единоборства
Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights
Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 15 мая в 02:52
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине
Культуромания 14 мая в 15:11
Политика
В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Общество
В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни
Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 15 мая в 02:50
Космос
Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк
Газета.Ru вчера в 01:47
Здоровье
В Китае выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
РБК вчера в 23:05
Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Происшествия
В центре Барнаула машина скорой несколько раз перевернулась после ДТП
«Машина скорой помощи перевернулась несколь раз, просто в хлам», – сказано в сообщении. Официальных данных на момент публикации нет.
Катунь 24 вчера в 22:00
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 15 мая в 09:09
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Общество
В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Гаджеты
Россиянам дали советы по повышению качества работы смартфонов
Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами.
Мойка78 вчера в 21:36
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие
В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий
Луганск, 17 мая 2020, 00:37 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результат обстрела со стороны украинских боевиков погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.
REGNUM вчера в 17:37
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела за невыплату доплат медикам
Глава СК РФ России Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку информаций о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19.
URA.Ru 15 мая в 16:10
Политика
На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия вчера в 15:54
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56