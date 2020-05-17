Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. «В Приморье за последние сутки выявили ещё 71 пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Глава Приморья сообщил о заражении коронавирусом на пляжах и в транспорте

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Число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1268 человек

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Плюс 71: В Приморье стали заражаться коронавирусом на пляжах и в автобусах

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В Приморье коронавирусом заразились более 1200 человек

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Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

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Количество зараженных COVID-19 в Приморье превысило 1200 человек

PrimaMedia.ruвчера в 20:51

Число продолжает расти: за сутки коронавирус выявили еще у 71 приморца

КП - Владивостоквчера в 20:31
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Общество

В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для того, чтобы окончательно оценить смертность от коронавируса, необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.
RT на русском 00:18
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Общество

Собянин: тест на антитела к коронавирусу через 2-3 недели смогут сдать все желающие

Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
ТАСС 01:29
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Скончался американский актер Фред Уиллард

Газета.Ru вчера в 23:09
Общество

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
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Экономика

Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий

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Авто

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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Финансы

Курс доллара продолжил расти

Уже несколько дней курсы доллара и евро продолжают расти, однако скачки в цене валют не такие значительные.
Экспресс газета 14 мая в 23:30
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
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Политика

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
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Экономика

Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
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Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней

Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
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Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут

Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
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Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

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Общество

Минобороны обновило коронавирусную статистику в армии

Минообороны обновило статистику по заразившимся коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 14:10
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Общество

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Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения

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Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
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Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было

Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
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Спорт

Следующее заседание исполкома WADA планируется провести 15 сентября

Следующее заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируется провести 15 сентября в Монреале (Канада), сообщается на сайте организации.
РИА Новости 15 мая в 15:03
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
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Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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