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Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки сократилось почти на четверть

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
Интерфакс
Второй раз с 9 октября число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в РФ превысило 29 тысяч, в воскресенье сообщалось о 28 647 заражениях.
Интерфакс
Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ отмечен со второй декады сентября, но интенсивный прирост начался с октября.
Интерфакс
В столице выздоровели 2284 человека, в Подмосковье – 1260, Нижегородской области – 509, Свердловской – 456, Санкт-Петербурге – 371.
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