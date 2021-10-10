ИнтерфаксЧисло заболевших COVID-19 в Москве за сутки сократилось почти на четвертьСуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.ИнтерфаксВторой раз с 9 октября число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в РФ превысило 29 тысяч, в воскресенье сообщалось о 28 647 заражениях.ИнтерфаксПодъем заболеваемости коронавирусом в РФ отмечен со второй декады сентября, но интенсивный прирост начался с октября.ИнтерфаксВ столице выздоровели 2284 человека, в Подмосковье – 1260, Нижегородской области – 509, Свердловской – 456, Санкт-Петербурге – 371.Новый ДеньЧитать далееСвернутьОбщественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииРосбалтИА Красная ВеснаВечерние ВедомостиПодробнее о событииВ России подтвердили 29 409 новых случаев коронавирусаВечерние Ведомости04:47В России за сутки зафиксировали более 28,6 тыс. новых случаев коронавирусаОбщественное телевидение Россиивчера в 05:36В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человекИнтерфакс04:30Более 3,9 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Центральной РоссииИнтерфакс - Россия05:13Брянская область возглавила антирейтинг ЦФО по темпам роста числа смертейИА Красная Веснавчера в 14:32Новости на «России 24». Суточная заболеваемость COVID-19 слегка снизиласьSmotrim.ruвчера в 06:15Более 1 тыс. человек госпитализировали с коронавирусом за сутки в МосквеРосбалт04:45Показать ещёОценить7Поделиться