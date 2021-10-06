В Кремле заявили, что «Газпром» близок к рекордным поставкам газа в Европу

На вопрос журналистов, как реагирует "Газпром" на ситуацию с поставками газа в Европу и готова ли российская сторона пойти навстречу европейским партнерам, Песков ответил, что "Газпром" находится в постоянном контакте со своими контрагентами в других странах.