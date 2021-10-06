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Число заболевших COVID-19 в России пятый день подряд превышает 25 тысяч

Суточный прирост инфицированных составил 25 тыс. 133 случая.
Вести ФМ
Количество выздоровевших за последние 24 часа составило 19 841 человек.
МИР 24
В Москве за сутки выявили 3 тыс. 589 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 187, в Московской области – 1 тыс. 410 случаев.
Вести ФМ
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сегодня продолжил снижение и опустился до 1,06.
Вести ФМ

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Более 1,2 тыс. пациентов завершили лечение после COVID-19 в Подмосковье за сутки
Интерфакс - Россия05:53
В России пятый день подряд выявляют более 25 тыс инфицированных коронавирусом
Радио 104:55
Пятый день подряд в России выявляют более 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки
МИР 2404:49
Число заболевших COVID-19 в России пятый день подряд превышает 25 тысяч
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Тысячу четыреста десять новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье
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