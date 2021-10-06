Ключевым фактором, влияющим на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, оказался уровень специфических антител к спайковому белку коронавируса (именно эти антитела формируются при вакцинации).
Правозащитный проект Gulagu.net, ранее предоставивший журналистам «Медиазоны» (объявлена в РФ СМИ-иноагентом) видео с пытками и изнасилованиями в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратовской области, выложил на своем канале на YouTube другие подобные видео.
На вопрос журналистов, как реагирует "Газпром" на ситуацию с поставками газа в Европу и готова ли российская сторона пойти навстречу европейским партнерам, Песков ответил, что "Газпром" находится в постоянном контакте со своими контрагентами в других странах.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими из-за приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны.