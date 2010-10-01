За последние сутки число выявленных случаев коронавируса в Мексике выросло на 2999 и превысило 120 тысяч, зафиксировано 354 новых летальных исхода. Об этом сообщается на странице мексиканского минздрава в Twitter. Общее число инфицированных в стране достигло 120 102, из них болеют 18 416.

Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 120 тысяч человек

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