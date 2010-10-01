Здоровье
Аргументы и ФактыЧисло заболевших COVID-19 в Мексике превысило 120 тысяч человек
За последние сутки число выявленных случаев коронавируса в Мексике выросло на 2999 и превысило 120 тысяч, зафиксировано 354 новых летальных исхода. Об этом сообщается на странице мексиканского минздрава в Twitter. Общее число инфицированных в стране достигло 120 102, из них болеют 18 416.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Вести.Ru 07:09
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала четыре версии крушения MH17
Голландская прокуратура изучила четыре версии крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на территории Донбасса в 2014 году, заявила на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой.
Daily Storm вчера в 15:37
Армия и оружие
ВСУ выпустили противотанковую ракету по посёлку Доломитное — СЦКК
Соледар, ДНР, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM Украинские формирования обстреляли населённый пункт Доломитное на севере Горловки, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 06:06
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц
IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
News.ru 04:02
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Наука
«Газпромнефть-Восток» установил новый рекорд по бурению
Предыдущий рекорд был установлен на Западно-Лугинецком месторождении и составил 3,26 суток /1000 метров.
ADVIS.ru 02:44
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
11 июня состоится презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. В Сети одно за другим появляются рекламные изображения этого гаджета.
Shraibikus News 06:10
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Собчак поддержала Михаила Ефремова, но отметила, что не оправдывает его поступок.
Вокруг ТВ 08:09
Единоборства
Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Общество
Netflix опередил Космические войска США с регистрацией товарного знака
Представитель «Космических войск» заявил изданию, что «не в курсе конфликтов из-за авторских прав» с Netflix, и пожелал создателям шоу успехов в работе над ним.
Adindex.ru 06:47