Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек
В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек. Наибольшее новых случаев зафиксировано в Москве - 1030.
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Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
В Екатеринбурге начали штрафовать за прогулки по городу
По данным оперштаба, сотрудники правоохранительных органов составили пять протоколов за прогулки по городу без причины.
Моменты 07:54
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Здоровье
Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса
Ранее NEWS.ru сообщал, что пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса.
News.ru вчера в 21:56
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Здоровье
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей.
Pravda.Ru 09:41
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Шоу-бизнес
Богомолову запрещено заходить в спальню Собчак пока она не проснется
Константину Богомолову запрещено заходить в спальню Собчак, пока она не проснется.
Актуальные Новости 08:29
Происшествия
В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом
В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб 11 апреля сообщил еще о семи новых случаях. COVID-19 лабораторно подтвердился у пятерых женщин и двоих мужчин.
Atas.info вчера в 23:45
Здоровье
Двое детей заболели коронавирусом в Иркутской области
Как рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных, среди пациентов с подтвержденным диагнозом двое детей 11 и 12 лет.
Сибирские Новости 08:00
Общество
Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус
Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Наука
Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл в 2021 году
N+1 вчера в 06:03
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса
В Москве 40 городских поликлиник перепрофилируют в амбулаторные центры диагностики коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:04
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Кино
Робин Гуд вернется на экраны в фильме Walt Disney
Студия Disney начинает работу над фильмом про знаменитого разбойника Робин Гуда.
Ревизор.ру 09:41