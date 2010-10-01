В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек. Наибольшее новых случаев зафиксировано в Москве - 1030.

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек

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