Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч
Общее число зараженных в РФ достигло 405 843. Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.) Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших.
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Космос
Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС
Вашингтон, 31 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.
REGNUM 10:23
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Авто
Кроссовер Range Rover Velar стал 600-сильным
В основе нового проекта от компании Manhart находится топовая модификация Range Rover Velar под названием SVAutobiography Dynamic, которая оснащена компрессорным бензиновым 5,0-литровым двигателем V8.
Тарантас Ньюс 12:09
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Общество
В Челябинской области отменили обязательный карантин для москвичей
Челябинск, 31 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Челябинской области с 31 мая отменён обязательный карантин для лиц, прибывших из Москвы, Петербурга и Московской области.
REGNUM 04:01
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Энергетика
Совещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня.
REGNUM вчера в 19:41
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Футбол
Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»
РИА Новости 07:18
Наука
Функциональные материалы были созданы на основе магнитных жидкостей
Команде ученых удалось изучить эффекты гидродинамических взаимодействий в магнитных коллоидных системах, а также создать на их основе новые функциональные материалы.
Rusargument 28 мая в 14:50
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
Происшествия
В СК предупредили о росте рисков преступлений против детей в интернете
Заместитель председателя Следственного Комитета РФ Елена Леоненко заявила, что в период действия режима самоизоляции риски совершения преступлений против детей в интернете возросли.
News.ru 12:04
Происшествия
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Футбол
Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ
25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:46
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera вчера в 10:23
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
Известия 04:56