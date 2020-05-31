Коронавирус
РИА НовостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек
Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.
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Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
РИА Новости 06:45
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Общество
Лицо Наполеона воссоздал искусственный интеллект
Фотограф из Амстердама Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо императора Наполеона Бонапарта, сообщает Le Figaro.
Культуромания 05:30
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Футбол
Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»
Бомбардир.ру 07:11
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин: «Уже 10 дней ничего не ем, только пью»
Суть событий 02:53
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия вчера в 07:29
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:33
Шоу-бизнес
«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть
7Дней.ру вчера в 04:00
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3
МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
Радио Sputnik вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:12
Происшествия
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
Гаджеты
Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Apple на своём официальном сайте, в собственных розничных магазинах и магазинах партнеров начала продавать восстановленные iPhone XR.
Газета DAILY вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Недвижимость.RU 06:31
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25