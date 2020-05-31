Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

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