Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

РИА Новости04:54

В России выявили свыше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:36

Число новых случаев COVID в РФ за сутки впервые с 23 мая превысило 9 тыс

Аргументы и Факты04:07

В Москве число заболевших COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

РБК03:53

Число заразившихся коронавирусом в Москве впервые с 24 мая превысило число выписанных

ТАСС03:39

Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Интерфакс03:38

В России количество зараженных коронавирусом превысило 400 тысяч человек

Дождь05:21
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Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

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Космос

Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
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В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Хоккей

«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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ВСУ провели учения по захвату нефтегазовых морских объектов Крыма

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Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
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Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
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Новый «апокалиптический» вирус назван

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Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок

В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
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Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

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Армия и оружие

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Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
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