В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 8952 человека. Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 405 843.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

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