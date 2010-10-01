Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 8952 человека. Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 405 843.
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Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

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Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Коммерсантъ03:38

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Число зараженных коронавирусом в России превысило 379 тысяч

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За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 8 952 – до 396 575, 41,9% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
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Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
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