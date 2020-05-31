Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч
Общее число зараженных в РФ достигло 405 843. Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.) Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
РИА Новости 08:19
Футбол
Президент «Наполи» препятствует уходу Милика в «Ювентус»
"Наполи" отверг предложение "Ювентуса" относительно приобретения нападающего Аркадиуша Милика, при этом "адзурри" могут дать клубам АПЛ скидку на форварда, сообщает La Repubblica.По информации СМИ, Милик отказывается подписывать новый контракт с "Наполи", истекающий в июне 2021 года.
Soccer.ru 08:33
Общество
Обсерваторы для въезжающих в Крым снова станут бесплатными
Согласно документу, граждане, въезжающие в Крым и не имеющие на полуострове недвижимости или регистрации, все равно вынуждены будут 14 дней провести в обсерваторе.
Коммерсантъ 08:57
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
Армия и оружие
Защитники ДНР уничтожили позиции карателей, обстрелявших жилые районы
Новостной фронт вчера в 04:24
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 9244 случая заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 29 мая в 04:42
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 28 мая в 03:41
Политика
Эксперт оценил указ Трампа о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей в связи с грядущими президентскими выборами, рассказал RNS исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Rambler News Service 29 мая в 06:13
Политика
Песков отказался от рукопожатий при встречах
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, более 171 тысячи вылечились.
РИА Новости 08:25
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 29 мая в 13:14
Шоу-бизнес
Почему дочь Леонида Якубовича не носит фамилию отца
НТВ вчера в 15:40
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 28 мая в 08:01
Кино
«Аванпост» выйдет в прокат в Японии
Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
Здоровье
В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
Общество
Прирост новых случаев коронавируса обеспечили Волгоград и Урюпинск
Прирост новых случаев коронавируса на минувшие сутки обеспечили Волгоград и Урюпинский район —оперативный штаб региона сообщил информацию о географии распространения заболевания на 29 мая.
РИАЦ 29 мая в 08:50
Политика
ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
93% россиян знают о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:44
Экономика
Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 29 мая в 11:53
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды нападающего Одиона Игало.
Soccer.ru 08:27
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Гаджеты
Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5
Официальный аккаунта Xiaomi Mall в WeChat объявил дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Если опираться на полученные данные из Китая, то анонс нового устройства должен состоятся 11 июня.
The GEEK 09:00
Гаджеты
Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13
СМИ узнали, что Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13.
Ferra 07:28
Политика
Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.
Взгляд.ру 08:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22