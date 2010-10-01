Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч
Общее число зараженных в РФ достигло 405 843. Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.) Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших.
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