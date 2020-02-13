Общество

iReactoriReactorЧисло заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти

Минздрав Японии проинформировал СМИ о положительных результатах анализов на коронавирус нового типа у еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в порту Йокогама на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного санитарного ведомства Японии.
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