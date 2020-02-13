Общество
iReactorЧисло заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти
Минздрав Японии проинформировал СМИ о положительных результатах анализов на коронавирус нового типа у еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в порту Йокогама на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного санитарного ведомства Японии.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили на лайнере в Японии
Вечерняя Москвавчера в 23:03
В Японии общее число зараженных новым коронавирусом достигло 247 человек
Московский Комсомолецвчера в 23:36
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Армия и оружие
Армия России получит танки Т-90М в этом году
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Захарова высказалась насчет обвинений Эрдогана по Идлибу
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска
Политика
В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время.
Экономика
Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".
Энергетика
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Гаджеты
Xiaomi назвала аксессуары для смартфона Mi 10
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Политика
За открытые границы с Украиной выступают 56% жителей РФ
Если в сентябре о хороших отношениях говорили 56% граждан РФ, то в январе 2020 года их доля снизилась до 42%.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Игры
Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Армия и оружие
Не туда сел: как советский истребитель сбежал с аэродрома НАТО
На аэродроме Тегель во французской зоне оккупации Западного Берлина приземлился секретнейший на тот момент советский истребитель.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Трамп не возражает против вывода войск США с Филиппин
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами во время приема в Белом доме президента Эквадора Ленина Морено, заявил, что не имеет возражения против разрыва соглашения с Филиппинами об иностранных вооруженных силах.