Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Происшествия Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Общество Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Общество Финская журналистка оценила обед российских школьников Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.

Политика Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны.