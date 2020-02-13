Общество
РИА НовостиЧисло заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
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В Японии общее число зараженных новым коронавирусом достигло 247 человек
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Instagram Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно приобрел нападающего Одиона Игало из китайского "Шанхай Шэньхуа", чтобы закрыть "пробелы" в атакующей линии.
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По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара».
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В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
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В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Армия и оружие
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны.
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Пчелы играют колоссальную роль в жизни большинства современных экосистем.
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За последние 10 лет заболеваемость онкологией в Алтайском крае выросла на 29%.В 2019 году врачи выявили почти 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей, рассказали в краевом онкодиспансере "Надежда".
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