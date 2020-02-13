Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
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