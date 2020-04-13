Коронавирус

Выкса.рфВыкса.рфЧисло заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

За последние сутки в России подтвердили 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, выздоровели 224 пациента, умерли 22 человека, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 1489 и 460.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости04:59

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

REGNUM03:47

Число умерших от коронавируса в России выросло до 170

ТАСС03:50

За сутки в России добавилось 2774 заболевших COVID-19 в 51 регионе

Российская газета03:51

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:33

Еще 224 пациента в России удалось вылечить от коронавирусной инфекции

РИА Сахалин-Курилы03:30

Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:57
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
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Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram

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Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
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Экономика

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75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Андрей Бочаров осмотрел стройплощадку инфекционной больницы в Волжском

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Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона

Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
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Общество

В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55

Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
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Профиль 12 апреля в 08:32
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
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Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

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Газета.Ru вчера в 13:17
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В описании к видео сообщается, что в кадре – мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
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В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
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Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

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Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

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Экономика

В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

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