За последние сутки в России подтвердили 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, выздоровели 224 пациента, умерли 22 человека, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 1489 и 460.

Число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

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