Коронавирус
Выкса.рфЧисло заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек
За последние сутки в России подтвердили 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, выздоровели 224 пациента, умерли 22 человека, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 1489 и 460.
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Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:57
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Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
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Pravda.Ru вчера в 05:52
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RT на русском 07:03
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Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
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Вместе-РФ вчера в 11:52
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Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Общество
Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона
Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Армия и оружие
В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
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Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
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Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
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На Кубани проверят судью из скандального ролика на Youtube
В описании к видео сообщается, что в кадре – мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
РИА Новости 06:51
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В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Здоровье
В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому
Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
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В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
"Для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", - сказал глава государства.
Газета.Ru 06:33
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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